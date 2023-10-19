Зе-Рада приняла бюджет, исключающий любую возможность возвращения миллионов беженцев

Верховная рада Украины утвердила поправки депутатов к госбюджету на следующий год.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в нем заложен рекордный дефицит – при доходах в 1,7 триллиона расходы составят 3,3 триллиона гривен.

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По мнению кандидата экономических наук, члена движения «Другая Украина» Александра Дудчака, цифры, заложенные в бюджете, не оставляют шансов на существование страны без масштабных финансовых вливаний.

Страдать же, по традиции, будут местные жители, а отдавать долги придется «натурой»:

«Это удар, в первую очередь, по населению – будут снижать уровень жизни. Они об этом заявляли и раньше, – я имею в виду МВФ, когда приехала делегация на Украину и вели переговоры о сокращении статей, по которым поддерживается население на остатках Украины: социальная сфера, медицина, ЖКХ. Таким образом демонстрируют украинцам, выехавшим за рубеж, что возвращаться нет никакого смысла, что ситуация будет только ухудшаться. Это и стимул оставшимся задуматься, что делать на этой территории.

Что интересно – казалось бы, ситуация в экономике катастрофическая, но Украина бьет рекорды по выплатам Международному валютному фонду, не взирая ни на что. По источникам в Кабмине, западные кредиторы заявляют, что не будет ни реструктуризации, ни заморозки по долгам. С начала года Украина выплатила МВФ уже 2,7 миллиарда долларов».