Зе-Рада приняла бюджет, исключающий любую возможность возвращения миллионов беженцев
Верховная рада Украины утвердила поправки депутатов к госбюджету на следующий год.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в нем заложен рекордный дефицит – при доходах в 1,7 триллиона расходы составят 3,3 триллиона гривен.
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По мнению кандидата экономических наук, члена движения «Другая Украина» Александра Дудчака, цифры, заложенные в бюджете, не оставляют шансов на существование страны без масштабных финансовых вливаний.
Страдать же, по традиции, будут местные жители, а отдавать долги придется «натурой»:
«Это удар, в первую очередь, по населению – будут снижать уровень жизни. Они об этом заявляли и раньше, – я имею в виду МВФ, когда приехала делегация на Украину и вели переговоры о сокращении статей, по которым поддерживается население на остатках Украины: социальная сфера, медицина, ЖКХ. Таким образом демонстрируют украинцам, выехавшим за рубеж, что возвращаться нет никакого смысла, что ситуация будет только ухудшаться. Это и стимул оставшимся задуматься, что делать на этой территории.
Что интересно – казалось бы, ситуация в экономике катастрофическая, но Украина бьет рекорды по выплатам Международному валютному фонду, не взирая ни на что. По источникам в Кабмине, западные кредиторы заявляют, что не будет ни реструктуризации, ни заморозки по долгам. С начала года Украина выплатила МВФ уже 2,7 миллиарда долларов».
«Так что ее продолжают доить – до конца года МВФ должен получить от Украины 730 миллионов, в следующем году – 3,2 миллиарда, в 25-м – 2,9 миллиардов. Но это, если они не будут делать новых долгов. А они будут, если Украина еще сохранится.
Кстати, никто не собирается брать деньгами – Украина будет платить натурой: территорией, инфраструктурой, оставшимися активами – перспектива очевидна и не видеть ее невозможно», – заключил эксперт.
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