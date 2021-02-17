Зе-Рада приняла закон, позволяющий неправомерно судить бывших сотрудников «Беркута»

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит в обход всех существующих международных норм объявлять в розыск и заочно осуждать сотрудников «Беркута», которые в 2014 году пытались препятствовать госперевороту, а сейчас покинули территорию Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский.

«Этот законопроект – это наш долг перед людьми, которые в 2014 году вышли на сопротивление системе, которая душила народ Украины. Это долг перед теми, кто погиб, долг перед теми, кто пошёл дальше по жизни, но навсегда запомнит эти события и этот год.

И это в том числе и долг перед теми, кто сегодня, выехав из страны и пребывая за границей уже много лет, считает, что не может страна Украина привлечь к ответственности тех преступников, которые совершали, организовывали и сопровождали эти убийства, эти преступления против народа Украины», – сказал он.

В свою очередь, депутат фракции «Голос» Александра Устинова призналась, что этот законопроект позволит осуждать неугодных киевскому режиму людей в обход всем международным нормам.

«Для того чтобы сейчас заочно осудить человека – это те, кто сейчас находится в России, на оккупированных территориях, те «беркута», которые убежали – необходимо человека объявить в межгосударственный и международный розыск.

В межгосударственный мы не можем, потому что это только по странам СНГ. А Россия нам говорит, что не выдаст этого человека, потому что это не соответствует государственным интересам РФ. И я их понимаю – так они нам не выдают Пшонку, Захарченко, и всех других, кто совершал те убийства и всё, что происходило на Майдане.

Мы не можем этих людей объявить и в международный розыск, потому что они на тот момент находились на топовых позициях, и Интерпол этого не делает.

Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые, всё-таки, принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить. Чтобы те «беркута, которые убивали наших людей на Майдане, были осуждены», – добавила депутат.

После чего член партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар выразила опасение, что этот законопроект может быть использован и для осуждения бенефициаров Майдана, и призвала доработать его ко второму чтению.

«Такой инструмент должен существовать. Но это палка о двух концах, и ко второму чтению его надо будет усовершенствовать. Надо сделать всё возможное, чтобы не применялся с политической целью в политических разборках власти. Потому что без осуждения Интерполом можно будет применять процедуры заочного осуждения.

То есть, неотвратимость наказания по делам Майдана, и невозможность применения с политическими целями – это наш подход», – призвала она.

Примечательно, что позиционирующая себя как «пророссийская» партия ОПЗЖ не выступила в защиту сотрудников «Беркута». Так, депутат Григорий Мамка сказал, что «к сожалению» его однопартийцы не могут поддержать данный закон только за то, что «он может быть использован и против остальных граждан Украины».

В ходе голосования документ поддержали 299 депутатов из 370 присутствовавших. Закон был принят в первом чтении.