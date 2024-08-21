Зе-Рада разрешила отбирать имущество по беспределу военных администраций

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий отбирать имущество у физических и юридических лиц по решению местной военной администрации.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С резкой критикой документа выступила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Под прикрытием войны, за кулисами войны, у Украины забирают все, что только у нас есть: ресурсы, земли, леса, водоемы, наши стратегические государственные монополии. У нас забирают наши недра – и все это делается, знаете ли, так красиво в белых перчатках, по сути. Законами, которые объявляются «благом» для страны, а на самом деле за кулисами войны забирают все, включая суверенитет. А когда вы голосуете за дерьмо, вы должны просто знать, что делаете это осознанно.

И этот законопроект один из большого ряда того, что вообще против Украины делается. Здесь под прикрытием так называемых земельных участков для развития цифровой инфраструктуры вы реально закладываете беспредел, когда можно у собственника земли без каких-либо вообще решений забрать землю, когда можно забирать леса, водоемы, исторические земли, в том числе разрушать исторические здания, здесь можно уничтожать лесополосы, здесь можно делать все, что вздумается», – возмущалась Тимошенко.