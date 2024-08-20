Зе-Рада весело повесила на Украину ещё два кредита на €300 миллионов

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Несмотря на огромные долги, Верховная рада ратифицировала соглашения с ЕС и правительством Франции о получении кредитов ещё на 300 миллионов евро.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Два финансовых соглашения предусматривают получение Украиной в долг ещё 100 миллионов от ЕС и 200 миллионов от Франции на восстановление страны и на «восстановление и модернизацию основных социальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, жилье для внутренне перемещенных лиц, социальная защита, а также на восстановление, модернизацию критической инфраструктуры на тех территориях, которые подверглись значительным разрушениям, а также в регионах, которые приняли наибольшее количество внутренне перемещенных лиц».

Однако, о процентах на этот кредит депутаты умолчали.

Тем не менее, нардеп Александр Колтунович выразил сомнения относительно целесообразности увеличения «и так огромного долга».

«Постоянные заимствования, постоянные новые кредиты, они, безусловно, где-то дают нам одиночные толчки для развития, но все равно глобально они нас обременяют. У нас идут значительные расходы из государственного бюджета по расходной части на обслуживание и погашение этих долгов. Посмотрите, через 10 лет придется уже возвращать. Смотрите, госдолг – 152 миллиарда долларов, а в начале созыва [2019 г.] был 82, почти вдвое вырос государственный долг. Это одна цифра. А вторая цифра – 19,9 миллиарда долларов, это финансирование государственного бюджета от международных партнеров. Это большие цифры, которые свидетельствуют о зависимости Украины от внешнего финансирования», – возмутился Колтунович.

Он добавил, что именно из-за долгов власть вынуждена поднимать налоги и тарифы.

Тем не менее, несмотря на критику, Зе-парламент спешно ратифицировал оба соглашения, и тем самым ещё больше увеличил долговую яму Украины.