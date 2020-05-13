Зе-Рада ввела драконовские штрафы за игнорирование депутатов

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3354, увеличивающий административную ответственность за неповиновение украинским парламентариям.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Документ «О внесении изменений в статью 188-19 Административного кодекса Украины относительно увеличения ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счётной палаты и члена Счётной палаты» представил депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский.

«Я думаю, что эту инициативу поддержит абсолютное большинство нашего зала, потому что речь идёт об усилении контрольной функции парламента и каждого народного депутата – в частности.

Назову конкретные цифры. На сегодняшний день невыполнение сроков предоставления ответов на обращения народного депутата Украины, предоставление неправдивой или неполной информации на такое обращение, наказывается штрафом в размере 170 гривен.

Наше предложение, которое было поддержано, что такую сумму необходимо увеличить в 20 раз. И, соответственно, все дальнейшие статьи в кодексе также необходимо увеличить относительно увеличения ответственности и штрафа за такое правонарушение. Кроме того, увеличивается штраф и в Криминальном кодексе», – сказал парламентарий, добавив, что комитет поддержал данную инициативу единогласно.

Отметим, что все выступающие депутаты законопроект одобрили. Так, депутат от «Батькивщины» Михаил Цимбалюк поблагодарил авторов этого документа за прекрасную возможность «навести порядок» в стране.

«Я благодарю авторов за такую инициативу, потому что действительно необходимо наводить порядок. Потому что, когда Счётную палату не пускают в «Нафтогаз Украины», то в каком государстве мы живём? Когда не отвечают министры и главы администраций на обращения народных депутатов – то это, извините, уже правовой нигилизм», – возмутился он.

В свою очередь, внефракционный парламентарий Сергей Шахов призвал ввести уголовную ответственность за неповиновение представителям Рады.

«Этот законопроект хотя бы немного возвращает парламентаризм в эту страну. Мы все мажоритарщики, и когда к нам обращаются люди, мы не можем ответить: вода в песок каждый раз.

Там, в кабинетах, сидят, как бородавки, в креслах, нельзя их оттуда выдернуть, зарабатывают миллионами, и этот административный режим не поможет. Надо просто сажать, искоренять эту гадость, которая даже не даёт народному депутату ответов», – призвал депутат.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 312 народных избранников из 363 присутствующих, документ был принят в первом чтении. Вторым волеизъявлением парламентарии вдвое сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.