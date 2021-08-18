Зе-рада зарегистрировала законопроект о превращении Крыма и Донбасса в гетто

18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада в ближайшее время может рассмотреть законопроект «о политике переходного периода» в Донбассе и Крыму, фактически лишающий жителей этого региона большинства прав.

Соответствующий документ был зарегистрирован в украинском парламенте и опубликован на официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, законопроект определяет деятельность официального Киева в Крыму и Донбассе в период «после возвращения» контроля над ними и закрепляет законодательно статус РФ как «агрессора» и «оккупанта».

Документом запрещается местным депутатам взаимодействовать с какими-либо представителями РФ, нивелирует все принятые в ЛДНР нормативно-правовые акты, предусматривает меры по тотальной украинизации регионов, запрещает российскую символику, и многое другое. Разумеется, всех «пособников оккупационных режимов» предусматривается наказать.

Любопытно, что датой начала «оккупации» в законопроекте устанавливается 20 февраля 2014 года. А вот дату, когда «переходной период» должен будет закончиться, будет определять лично президент.

Зарегистрированный в Раде документ прокомментировал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Проект закона является ничем иным, как продолжением политики потакания радикально настроенным элементам украинского общества. Ущемление прав и свобод жителей Донбасса и Крыма, фактический отказ от амнистии и освобождения от преследования, дискриминации широкого круга лиц, отказ от признания документов и «реструктуризация» задолженностей по социальным и пенсионным выплатам, отказ в праве на языковое самоопределение – в документе нет ничего, что сделало бы идею «реинтеграции» хоть сколько-нибудь привлекательной для местного населения», – объяснил он «ПолитНавигатору».

Общественник подчеркнул, что этот документ прямо противоречит Минским соглашениям решениям Совбеза ООН и многим другим международными договоренностям. Что, в свою очередь, приведёт к негативной реакции со стороны России, Германии и Франции.

Более того, законопроект идет вразрез с Минскими соглашениями, решением Совбеза ООН и всеми международными договоренностями, достигнутыми ранее. Это значит, что его принятие будет негативно оценено и странами-гарантами, которые настаивают на выполнении Киевом подписанного сторонами Комплекса мер.

«Согласно свежей статистике, лишь пятая часть украинцев выступает за войну против республик Донбасса, а иначе «реинтеграции» получиться не может, почти треть – за автономию и четверть – за официальное признание. Около 45% граждан страны хотели бы усадить Зеленского за стол переговоров с руководителями ДНР и ЛНР», – напомнил Муратов.

Тем не менее, по его мнению, нынешнее киевское руководство повторяет ошибки Виктора Януковича, который также заигрывал с националистами, и в результате потерял страну. То же самое произойдёт и с нынешней властью.

«Не оставляет сомнений, что ставка на радикально настроенное меньшинство и игнорирование интересов большей части общества приведет Зеленского к краху и позору», – резюмировал общественник.