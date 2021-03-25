Зе-режим душит украинцев судами, затягивая коммунальную удавку

25.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

При президенте Украины Владимире Зеленском должников за непомерные коммунальные тарифы решили приравнять к злостным неплательщикам алиментов.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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После госпереворота в 2014 году тарифы на коммунальные услуги в «европейской» Украине непрерывно растут. Но оплачивать коммунальную квитанцию большинство украинцев, доведённых Зе-властью до обнищания, не в состоянии. К концу 2021 года долг украинских жителей за услуги ЖКХ может достичь 100 млрд грн. Поэтому коррумпированная и античеловеческая банда Зеленского затягивает должников по коммуналке в «честный» украинский суд, чтобы ободрать их до нитки.

Если у жителей «незалежной» есть непогашенный коммунальный долг, то поставщик услуг имеет право обратиться в суд с требованием взимания денег со «злостных» неплательщиков. Примечательно, что о решении принудительной оплаты долга граждане узнают постфактум – 80 процентов дел решаются в досудебном порядке. Собственно, после того, как майданная хунта сделала украинцев «свободными», обо всех решениях так называемой власти, в том числе, о повышении тарифов людей ставят перед фактом.

Всерьёз взялись за проблему растущих коммунальных долгов антинародные депутаты Украины. В Верховной раде подготовили законопроект, приравнивающий должников за коммуналку к должникам по алиментам. То есть «слуги» намерены добиться 50-процентного принудительного удержания с зарплаты и других видов дохода украинцев на погашение задолженности по ЖКХ. «Демократичные» инициативы власть имущих Зе-шкуродёров поражают своей ненавистью и презрением к обнищавшему украинскому населению.

В 2020 году в «неЗАЛЕЖНОЙ» стране открыто 342 232 судебных дела на украинцев, имеющих долги за услуги ЖКХ, и это вдвое больше, чем в 2019-м. По состоянию на 1 января 2021 года задолженность жителей Украины за жилищно-коммунальные услуги превысила 74 млрд грн. В феврале размер долга увеличился и составил 81 млрд грн.

Украинцы не согласны с космическими тарифами, которые даже не соответствуют качеству предоставляемых услуг. Однако «Зе-эксперты» толерантно называют коммунальный геноцид «приближением к рыночным отношениям». О каком рынке может идти речь, если населению не за что платить по счетам? Кроме того, «благодаря» Зе-локдаунам на Украине и вовсе может начаться голод, ведь более трех млн человек стали безработными, о чём свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

Согласно информации Национальной академии наук, в первом полугодии 2020-го 18,7 млн. или больше половины украинцев жили за чертой бедности. С того момента «незалежное» существование слаще не стало. А результаты соцопросов показывают, что за чертой бедности живут две трети жителей Украины. Сегодня большинство украинцев находятся перед выбором: купить хлеб или заплатить за услуги ЖКХ. Выбор непростой, если учесть, что Зе-группировка вытрусит из коммунальных должников последние копейки.

Владимир Зеленский вместе со своей командой проводит над украинцами эксперименты, загоняя их в нечеловеческие условия выживания. Он превзошёл даже злодейства Порошенко. С каждым днём жизнь украинского населения будет только ухудшаться: ни Зеленскому, ни его предшественнику Порошенко не нужны благосостоятельные украинцы, которые, к моему большому удивлению, продолжают голосовать за их политические партии на выборах.

Возникает вопрос: почему украинцы отдают свои голоса партии войны, коррупции и геноцида? Чем быстрее люди начнут создавать новые политсилы, которые объединят Украину с Большой Россией, тем скорее они начнут достойно жить, а не выживать, чем занимаются сейчас.