Зе-режим готовит Донбассу «комиссию правды» и тотальную фильтрацию

13.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский готовит к утверждению указ на установку мер наказаний для неблагонадёжных жителей Донбасса в рамках «концепции правосудия переходного времени».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Созданная на Украине год назад специальная рабочая группа завершила разработку так называемой «концепции правосудия переходного времени» для Крыма и республик Донбасса. Документ поступил в офис президента и готовится к утверждению указом Зеленского. Того самого Зеленского, который определил установление мира на территории Донбасса в качестве задачи с наивысшим приоритетом.

Что же готовит Киев для местных жителей в соответствии с разработанной концепцией? А готовится тут же нарушить пятый пункт Минских соглашений, который требует принятия и введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.

Вместо этого новая концепция предполагает создание «комиссии правды» и проведение фильтрационных мероприятий в отношении граждан Донбасса для установления степени их причастности к сотрудничеству с властями республик и совершению преступлений против украинского государства», – отметил общественник.

При этом в отношении некоторых лиц Киев готов ограничиться административными мерами, например, запретом на осуществление отдельных видов деятельности, другим грозит уголовная ответственность.

«Таким образом, мы видим, что политика Зеленского в отношении ЛДНР ничем не отличается от Порошенко. Установление оккупационно-карательного режима и геноцид народа Донбасса вряд ли относятся к тому, чем можно завоевать благосклонность граждан», – подчеркнул Муратов.

При этом он добавил, что по сути Украине нечего предложить Донбассу, кроме насильственной украинизации, разрушенной экономики и социальной незащищенности на фоне беспредела праворадикалов и богатеющих олигархов, а также сдачи суверенитета и ресурсов Западу.