Зе-режим готовится выжать из народа последние мобилизационные соки

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 08:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Новый закон о мобилизации будет содержать самые жёсткие меры, которые позволят Украине ещё какое-то время восполнять исчерпавшийся человеческий ресурс.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый закон о мобилизации будет содержать самые жёсткие меры, которые позволят Украине ещё какое-то...

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«Если не будет драконовских мер, то этот законопроект не будет работать. Уже сегодня есть всё законодательство, чтобы проводить мобилизацию. Каждые 90 дней президент подписывает специальный указ, которым ещё на 90 дней запускает мобилизацию. Сейчас мы живём уже в седьмом цикле мобилизации, а мобилизуют уже четвёртую, последнюю категорию граждан.

Помните, в начале войны нам рассказывали, что есть четыре категории граждан. То есть семь волн мобилизации, четыре категории граждан, где-то семьсот тысяч мобилизованных, всё это было без этого закона», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что этот закон позволит выжать из украинского народа то, что ещё осталось.

«Этот закон для другого – чтобы снять ответственность с президента, переложить её на военных, на парламент, на правительство. Потому что мобилизация стала непопулярна, прибивает рейтинги.

А во-вторых, чтобы перекроить параметры мобилизации, и чтобы она коснулась других категорий, которые раньше имели отсрочки или не могли быть мобилизованы. И чтобы органы получили дополнительное влияние на уклонистов», – добавил эксперт.

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