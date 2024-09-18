Карасёв нагоняет зраду: Что толку, что россияне будут несчастливыми?

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Каждый украинский политик изо всех сил пытается оправдать продолжение войны и дальнейшую эскалацию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Государство должно обеспечить мир. Думать о мире прежде всего, а не все время думать о войне, просто зациклиться на войне и победе.

Знаете, как президент Зеленский говорит: «Мы должны сделать так, ударить по России, по энергетике, чтобы они почувствовали, что такое цена войны, чтобы они были такими же несчастливыми, как мы». Задача государства – сделать людей счастливыми. Что толку, что россияне будут несчастливыми, если на Украине ещё более несчастливыми будут?» – отметил политолог.

«Это говорит о том, что здесь каждый ищет, буквально хватается за соломинку, чтобы продолжить войну. Не хотят упорно думать о дипломатии и так далее.

Это разве задача министра иностранных дел думать о том, как вернуть беженцев, эмигрантов трудовых? Ты думай о том, как создать условия для мира. Чтобы они вернулись на мир, а не на смерть», – сказал Карасев.

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