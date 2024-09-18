Карасёв нагоняет зраду: Что толку, что россияне будут несчастливыми?

Каждый украинский политик изо всех сил пытается оправдать продолжение войны и дальнейшую эскалацию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Государство должно обеспечить мир. Думать о мире прежде всего, а не все время думать о войне, просто зациклиться на войне и победе.

Знаете, как президент Зеленский говорит: «Мы должны сделать так, ударить по России, по энергетике, чтобы они почувствовали, что такое цена войны, чтобы они были такими же несчастливыми, как мы». Задача государства – сделать людей счастливыми. Что толку, что россияне будут несчастливыми, если на Украине ещё более несчастливыми будут?» – отметил политолог.