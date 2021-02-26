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26.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Оппозиция, Политические репрессии, Украина, Цензура
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Зе-режим начал тотальную зачистку оппозиционного поля

Новости Украины

Украинская власть начала тотальную борьбу с инакомыслием и зачистку оппозиционного поля.

Об этом в эфире интернет-канала КРТ заявил адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведется массированное наступление на свободу не только слова, а на свободу инакомыслия. Это является основной проблемой. Власть считает, что по-другому в Украине мыслить не должны граждане. И если они мыслят по-другому и несогласны с действиями власти, значит, они все являются предателями Украины, изменниками родины…

Идет зачистка оппозиционного поля, наступление на оппозиционеров, причем массовое, жестокое, циничное наступление на телевизионные каналы, на СМИ оппозиционные. Мы уже знаем, что есть решение о блокировке более 420 интернет-сайтов, различных новостных интернет-ресурсов. По сути, я считаю, что мы сталкиваемся с тотальным невежеством, тупостью и цинизмом, облеченным во властные полномочия», – заявил Рыбин.

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