Зе-режим намерен организовать внезапные выборы
Для действующей украинской власти выгодно организовать неожиданные выборы, что даст ей фору, когда оппоненты не готовы, лишены доступа к СМИ и финансовым ресурсам.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что к выборам уже готовятся, это секрет Полишинеля. Ведь можно сколько угодно бить себя в грудь, кричать, что никаких выборов во время войны, но есть разведпризнаки подготовки выборов. Если на места в военно-гражданские администрации спускаются ценные указания, что, как инвентаризовать, что готовить, какую информацию собирать, – это верный признак того, что потихонечку прогрев политической машины начался.
А для власти, для нее единственный шанс — это организовать выборы в оптимальной для нее конфигурации, чтобы не пошел Буданов, не пошел Залужный, а Порошенко-Тимошенко по тем социсследованиям, которые заходят на Банковую, Зеленский у них выигрывает», – сказал эксперт.
По его словам, организовать выборы без реальной конкуренции для власти будет «оптимальная конфигурация».
«Во-вторых, чтобы никто не успел подготовиться из оппонентов, поскольку у власти есть целый ряд ресурсов, которые являются ключевыми. Ну, во-первых, фактор организационный, система власти, как бы там ни было, она дает плюс десять процентов, это административный ресурс, это информационный ресурс, информационное поле сейчас подзащищено и сведено до «единого марафона» и тех, кому, как говорится, можно появляться в эфире, а для остальных стоп-листы…
Самое главное – это финансовый ресурс, по большому счету сегодня олигархический кооператив в значительной степени находится в таком, ну я бы сказал, полуобморочном состоянии.
Если в этих условиях, сыграть в блиц-компанию, на опережение, почему бы и нет. Поэтому, я считаю, что выборы могут быть объявлены внезапно для большинства ожидающих», – резюмировал Золотарев.
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