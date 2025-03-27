Зе-режим намерен узаконить расстрелы украинцев

Вадим Москаленко.  
27.03.2025 15:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Украинское руководство боится массовых протестов. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев.

Он считает не случайным внесённый законопроект о разрешении силам МВД использовать оружие и против демонстрантов.

Украинское руководство боится массовых протестов. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава...

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«Поскольку вопрос силового разгона украинцев у этой власти стоит уже не впервые. Я хочу напомнить, что в 2023 году закупили 100 новых автозаков. То есть не 100 грузовиков для фронта, а 100 новых автозаков для МВД.

В прошлом году закупили 18,5 миллионов гривен спецсредств, в том числе спецсредств распыления слезоточивого газа. То есть фактически сейчас идёт переоборудование и перевооружение МВД, именно того силового блока, который отвечает за разгон демонстрантов.

Ну и вишенкой на торте в законопроекте было разрешение Национальной гвардии применять оружие против митингующих без предупреждения», – рассказал Арьев.

«Я считаю, что этот законопроект – это закон гражданской войны. И последствия могут быть значительно хуже, чем были бы в случае принятия такого законопроекта в 2014 году. Во-первых, сейчас война, она по факту забрала монополию на оружие государства. Количество оружия на руках у населения очень большое. И в случае, если против мирных демонстраций власти решат применить оружие, я могу сказать, что оружие стреляет в две стороны.

Кроме того, если власти решат применять дроны со слезоточивым газом, с чем угодно, сбрасывая это на демонстрантов, то я хочу тоже напомнить, что сейчас полстраны знает, как оперировать дронами, может собирать дроны у себя, и РЭБ так же не является большой проблемой», – отмечает депутат.

Арьев подчеркнул, что из-за вызванного законопроектом резонанса его принятие отложили, но он может вернуться в повестку уже на следующей неделе.

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