Зе-режим намерен узаконить расстрелы украинцев
Украинское руководство боится массовых протестов. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев.
Он считает не случайным внесённый законопроект о разрешении силам МВД использовать оружие и против демонстрантов.
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«Поскольку вопрос силового разгона украинцев у этой власти стоит уже не впервые. Я хочу напомнить, что в 2023 году закупили 100 новых автозаков. То есть не 100 грузовиков для фронта, а 100 новых автозаков для МВД.
В прошлом году закупили 18,5 миллионов гривен спецсредств, в том числе спецсредств распыления слезоточивого газа. То есть фактически сейчас идёт переоборудование и перевооружение МВД, именно того силового блока, который отвечает за разгон демонстрантов.
Ну и вишенкой на торте в законопроекте было разрешение Национальной гвардии применять оружие против митингующих без предупреждения», – рассказал Арьев.
«Я считаю, что этот законопроект – это закон гражданской войны. И последствия могут быть значительно хуже, чем были бы в случае принятия такого законопроекта в 2014 году. Во-первых, сейчас война, она по факту забрала монополию на оружие государства. Количество оружия на руках у населения очень большое. И в случае, если против мирных демонстраций власти решат применить оружие, я могу сказать, что оружие стреляет в две стороны.
Кроме того, если власти решат применять дроны со слезоточивым газом, с чем угодно, сбрасывая это на демонстрантов, то я хочу тоже напомнить, что сейчас полстраны знает, как оперировать дронами, может собирать дроны у себя, и РЭБ так же не является большой проблемой», – отмечает депутат.
Арьев подчеркнул, что из-за вызванного законопроектом резонанса его принятие отложили, но он может вернуться в повестку уже на следующей неделе.
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