Зе-режим не мобилизует правоохранителей, чтобы было кому подавлять бунты
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нуэжны силовики в тылу для подавления возмущенных граждан.
Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Правоохранительные структуры – вот эти все прокуроры, полицейские, всякие ОБЭПы и всё, что сейчас неактуально в данной ситуации, их там больше 330 тысяч – это уже подспорье для мобилизации. Но этим никто не хочет заниматься, потому что боятся, если вдруг что-то будет происходить в стране, как они считают, типа, русские будут подогревать (как это всё переворачивается, да?), а если люди будут возмущаться, особенно 20 число прошло, дата (тут есть о чём поговорить, но в любом случае, опасная тема для разговора), но в любом варианте чтобы был порядок в стране.
Чтобы никто не открывал рот и не педаллировал эту тему, тем более, военное время, нужно, чтобы были силы, которые могли бы справиться с волной негодования, если она возникнет. На это делает ставку власть. Похоже, на это. Это не мои слова, обсуждение этой истории происходит постоянно, и вывод один и тот же», – сказал Дикий.
«Потому что в нормальном процессе, я думаю, что эти люди, которые вооружены, которые обучены, умеют управляться с вооружением, должны быть первоочерёдно под пристальным вниманием Минобороны и теми, кто занимается рекрутингом. А выглядит это всё так интересно: обычный комбайнёр должен идти, а представители правоохранительных структур остаются забронированными», – возмущается тележурналист.
Спасибо!
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