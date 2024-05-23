Зе-режим не мобилизует правоохранителей, чтобы было кому подавлять бунты

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нуэжны силовики в тылу для подавления возмущенных граждан.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правоохранительные структуры – вот эти все прокуроры, полицейские, всякие ОБЭПы и всё, что сейчас неактуально в данной ситуации, их там больше 330 тысяч – это уже подспорье для мобилизации. Но этим никто не хочет заниматься, потому что боятся, если вдруг что-то будет происходить в стране, как они считают, типа, русские будут подогревать (как это всё переворачивается, да?), а если люди будут возмущаться, особенно 20 число прошло, дата (тут есть о чём поговорить, но в любом случае, опасная тема для разговора), но в любом варианте чтобы был порядок в стране.

Чтобы никто не открывал рот и не педаллировал эту тему, тем более, военное время, нужно, чтобы были силы, которые могли бы справиться с волной негодования, если она возникнет. На это делает ставку власть. Похоже, на это. Это не мои слова, обсуждение этой истории происходит постоянно, и вывод один и тот же», – сказал Дикий.