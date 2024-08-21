Зе-режим очень эффективно освобождает территорию Украины от населения – укро-бизнесмен

Вадим Москаленко.  
21.08.2024 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Демография, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его полицаи настойчиво освобождают целые регионы страны от людей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его полицаи настойчиво освобождают целые регионы страны от людей....

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«Сейчас много показывают о том, как Администрация президента заботится о людях. Они приезжают в прифронтовые города, и говорят: «бабушка, давайте выселяться». А она говорит представителю администрации: «Куда ж я поеду, сынок? Ни денег у меня нет, ничего, одна я в этом свете осталась». А он говорит: «Мы бесплатно вас довезём. Там ждут, предоставят какое-то жильё». Говорит, в Ровно повезут.

А она слышала, как на Западной Украине принимают нас. Там их считают предателями, нахлебниками. Говорит: «Не хочу я никуда ехать, не хочу быть предательницей на старости лет». Люди уже понимают, что произошло», – сказал Балашов.

«Они так настойчиво ездят, потому что хотят освободить города от людей. Когда мы раньше слышали слова, что Украину избавляют от людей, нам казалось это настолько чудовищным, что поверить в это невозможно.

Но когда крупные корпорации, а особенно те, кто ложатся под крупные корпорации – они всегда к Украине относились как к территории. Единственной проблемой были люди, которые живут на эти территории, и могут на майдан собраться. А нет людей – нет и майдана.

Мы ведь понимаем, что если сланцевый газ нельзя добывать в Европе, то почему бы его не добывать на территории Украины?», – добавил миллионер.

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