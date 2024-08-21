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Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его полицаи настойчиво освобождают целые регионы страны от людей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас много показывают о том, как Администрация президента заботится о людях. Они приезжают в прифронтовые города, и говорят: «бабушка, давайте выселяться». А она говорит представителю администрации: «Куда ж я поеду, сынок? Ни денег у меня нет, ничего, одна я в этом свете осталась». А он говорит: «Мы бесплатно вас довезём. Там ждут, предоставят какое-то жильё». Говорит, в Ровно повезут. А она слышала, как на Западной Украине принимают нас. Там их считают предателями, нахлебниками. Говорит: «Не хочу я никуда ехать, не хочу быть предательницей на старости лет». Люди уже понимают, что произошло», – сказал Балашов.

«Они так настойчиво ездят, потому что хотят освободить города от людей. Когда мы раньше слышали слова, что Украину избавляют от людей, нам казалось это настолько чудовищным, что поверить в это невозможно. Но когда крупные корпорации, а особенно те, кто ложатся под крупные корпорации – они всегда к Украине относились как к территории. Единственной проблемой были люди, которые живут на эти территории, и могут на майдан собраться. А нет людей – нет и майдана. Мы ведь понимаем, что если сланцевый газ нельзя добывать в Европе, то почему бы его не добывать на территории Украины?», – добавил миллионер.