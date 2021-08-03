Зе-режим превращает украинскую энергетику в убыточную

03.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Правительство Украины продолжает стимулировать развитие «зелёной» энергетики, хотя она стоит в несколько раз дороже традиционной генерации, что ведет к снижению конкурентоспособности украинской промышленности.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство и президент пошли на немного странные, ошибочные решения, связанные с готовностью сократить объём угольной энергетики в Украине в пользу «зелёной» энергетики. Недавно было соглашение между США и Германией на встрече Байдена и Меркель, где они объявили о том что они якобы учтут интересы Украины в связи с завершением строительства «Северного потока-2» и выделит миллиард на зеленую энергетику, причём не дают (эти деньги) за счёт государств. Они говорят о том, что поддержат частные инвестиции своих государств сферу «зелёной» энергетики», – отметил Суслов.

«Тут надо вспомнить, что каждый киловатт час этой «зелёной» энергетики обходятся вообще-то украинцам в пять-шесть гривен на сегодня. И всё это покрывается за счёт других видов генерации электроэнергии, прежде всего, за счёт атомной. То есть всё это превращает украинскую энергетику в потенциально убыточную. Поэтому сокращаются объемы тепловой энергетики и объёмы добычи угля. Мы придём к очень дорогой электроэнергии и к серьезному кризису потому что цены на электроэнергию повышаются и для промышленности. Промышленность и так малоконкурентоспособна, а она станет ещё менее конкурентоспособна. Такая политика ведет страну очень в серьёзную, тяжёлую ситуацию», – сказал экономист.