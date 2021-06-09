09.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Зе-режим превращается в новый олигархат

Новости УкраиныВводя так называемый «список олигархов», украинская власть стремится установить контроль над неугодными бизнесменами. Об...

Вводя так называемый «список олигархов», украинская власть стремится установить контроль над неугодными бизнесменами.

Об этом в эфире «Укрлайф. тв» заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас наблюдаем, выглядит так: власть хочет создать через СНБО возможности, во-первых, для создания нового олигархического консенсуса. То есть в ручном режиме будет решаться олигарх ты или нет. Если ты олигарх, то ты на позорном столбе, мы тебя вносим в этот список. Для некоторых из людей это может иметь последствия. Например, другие страны возьмут этот список, и скажут: «А, ты олигарх значит ты нечестно получил доходы, мы не откроем тебе счёт»,- сказал политолог.

Он считает, что само присутствие в списке олигархов будет способом давления на богатых людей.

«Зачем это власти? Во-первых, чтобы создать лояльную к себе когорту богатых и влиятельных людей на государственном и региональном уровне. В случае чего будут вводиться и дальнейшие санкции против некоторых из них и будет распределение их имущества. Чтобы было не как сейчас, когда власть ходит и просит олигархов: «Ой, пожалуйста выделите копеечку!». Власть хотела, бы чтобы олигархи были обязаны.

То есть власть сама создаёт олигархию. У нас создается ситуация когда те, кто борется с олигархами, сами являются олигархами. Они формируются на наших глазах. Ключевые критерии олигархии – не только богатство, олигархия это власть немногих, если использовать корректную терминологию», – резюмировал Якубин.


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