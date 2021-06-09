Зе-режим превращается в новый олигархат

09.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вводя так называемый «список олигархов», украинская власть стремится установить контроль над неугодными бизнесменами.

Об этом в эфире «Укрлайф. тв» заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас наблюдаем, выглядит так: власть хочет создать через СНБО возможности, во-первых, для создания нового олигархического консенсуса. То есть в ручном режиме будет решаться олигарх ты или нет. Если ты олигарх, то ты на позорном столбе, мы тебя вносим в этот список. Для некоторых из людей это может иметь последствия. Например, другие страны возьмут этот список, и скажут: «А, ты олигарх значит ты нечестно получил доходы, мы не откроем тебе счёт»,- сказал политолог.

Он считает, что само присутствие в списке олигархов будет способом давления на богатых людей.

«Зачем это власти? Во-первых, чтобы создать лояльную к себе когорту богатых и влиятельных людей на государственном и региональном уровне. В случае чего будут вводиться и дальнейшие санкции против некоторых из них и будет распределение их имущества. Чтобы было не как сейчас, когда власть ходит и просит олигархов: «Ой, пожалуйста выделите копеечку!». Власть хотела, бы чтобы олигархи были обязаны.

То есть власть сама создаёт олигархию. У нас создается ситуация когда те, кто борется с олигархами, сами являются олигархами. Они формируются на наших глазах. Ключевые критерии олигархии – не только богатство, олигархия это власть немногих, если использовать корректную терминологию», – резюмировал Якубин.