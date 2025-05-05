Зе-режим проводит «культуру отмены», вводя санкции против топовых ведущих и спикеров

Украинский режим буквально отменяет всех неугодных журналистов и экспертов, вводя против них санкции.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить, что, например, те люди, которые попали под санкции, им законом запрещено выступать публично, продолжать такого рода деятельность, законодательством о санкциях. А, соответственно, те люди, которые принимают участие в эфирах с ними, они тоже могут подпадать под определение нарушения закона о санкциях. То есть тут есть сам по себе инструмент накладывания такого рода ограничений санкций внесудебный, он вызывает огромные сомнения и огромную критику. Но дальше идет уже исполнение закона, инструмент. И дальше человек, который уже будет таким образом действовать, он будет нарушать законодательство и тут будет работать принцип «закон плох, но его нужно выполнять», – заявил Бортник.

Эксперт отмечает, что многие лидеры общественного мнения на Украину – от журналистов до политиков и обозревателей лишились аудитории.

«Можно выходить буквально с утюга, но где вас увидят, если ваш канал, например, закрыт на территории страны или стран, или вам вообще у вас отобрали ваш канал? Утюг-то у вас есть, или мобильный телефон, или фотоаппарат у вас есть, но, если вам закрыты ютуб-каналы, вам закрыты ти-кток-каналы. Недавно я смотрел одного блогера, которому снесли тик-ток-каналов на миллион подписчиков приблизительно, есть у меня масса знакомых примеров, когда люди, которые с канала на канал переходили, их постоянно закрывали, и если первый канал, который закрыли им, был где-то около миллиона человек, то сейчас человек работает на четвертом или пятом уже канале с количеством 5 тысяч человек. Это вся аудитория, которая осталось, остальное просто растерялось по дороге.

Кроме того, такого рода процессы, они сопровождаются еще очень серьезной информационной деформацией. То есть вокруг человека создается мертвое поле, с ним становится сложно, опасно, непопулярно общаться… Некоторые топовые ведущие в Украине, даже не попали под санкции, просто попали под «сancel culture» классическую, они отказались от своей профессии», – резюмировал политолог.