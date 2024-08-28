Зе-режим скрывает масштабы поражений после российских ударов

Анатолий Лапин.  
28.08.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Пропаганда, Россия, Украина


Украинскому населению показывают лишь 10% от того, насколько на деле серьезные повреждения наносят российские удары.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому населению показывают лишь 10% от того, насколько на деле серьезные повреждения наносят российские...

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«Поверьте, нам говорят 10%. То, что мы официально получаем информацию о пострадавшей инфраструктуре энергетической, промышленной, промышленных объектах, гражданских объектах. Это всего 10% от того. Вчера в телемарафоне запутались, сами спалились, говорят один дом пострадал, а женщина в кадре говорит четыре дома у нас разрушены.

Это как мелкий штришок к тому, что эта мелкая зеленая власть занимается ложью, постоянной, тотальной ложью. Они хотят держать людей в теплой ванной с помощью телемарафона, подконтрольных телеграм-помоек, подконтрольных блогеров, создают пыль войны в виде победных реляций в Курской области, а в то же время у нас военная катастрофа на Донбассе. Ну и так же с обстрелами», – заявил Мосийчук.

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