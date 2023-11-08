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Как и гитлеровская Германия, сегодняшняя Украина насаждает культ смерти и ненависти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук

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«Режим Зеленского упорно продолжает доказывать, что он нацистский. Недавно в Киеве площадь Победы переименовали в Галицкую, а потом демонтировали звезду с обелиска 60-летия Победы. То есть, победа над нацизмом для этого режима уже не событие мирового значения, а трагедия и ошибка истории, иначе такой варварский акт прокомментировать нельзя», – считает Медведчук.

Он убежден, что «украинцам вживили бациллу нацизма, пещерную русофобию и полицайскую психологию, которая ранее уже принесла много горя украинскому народу».

«Сегодня земля Украины в результате преступной политики Зеленского очищена от населения минимум наполовину. Это вполне сопоставимо с оккупацией 1941-44 годов. При этом цели весьма идентичны — украинцы станут европейцами, если, конечно, выживут. Но выжить им все труднее, поскольку неонацистская власть требует послать все мужское население пушечным мясом на фронт, а кто останется заморить нищетой и репрессиями. И тогда, и теперь украинцам диктовали, что для выживания они должны забыть, кто они такие, и тогда и теперь была война с русской культурой и языком, и тогда и теперь насаживался культ смерти, ненависти и садизма», – отмечает автор.

Он подчеркивает, что у нацизма и сегодня задача осталось прежняя — «очистить Украину от украинцев».

Автор напомнил недавние слова президента РФ Владимира Путина, сказавшего, что если бы у Росси складывались братские отношения с Украиной, то «в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом» или встать на защиту Донбасса.

«И судя по всему, режим Зеленского делает все, чтобы спровоцировать Россию на уничтожение нацистской мрази на всей территории некогда братской Украины», – резюмирует Медведчук.