Зе-режим выжимает последние соки из народа под предлогом выплат военным

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 416
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы


На Украине будут серьезно подняты налоги, чтобы залатать дыру в бюджете в 500 миллиардов гривен, а происходить это будет под предлогом финансирования армии и выплаты зарплат военным.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил депутат от фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине будут серьезно подняты налоги, чтобы залатать дыру в бюджете в 500 миллиардов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Почему эта дырка образовалась? Очень сложно сказать. Теперь будет основная спекуляция на чем: «Вооруженным силам Украины не хватает денег, армии нечем платить зарплату». Мало того, что армии помогают волонтеры, идет помощь всякая, поддержка, но армии не хватает денег, и поэтому мы все с вами своими налогами, по сути, скидываемся на армию.

Причем это будет обложение как для физических лиц, так и для юридических – то есть все заплатят по полной программе. Ну вот такая риторика патриотическая, и она во время войны, как правило проходит, особенно в таком авторитарном государстве, каковым сегодня является Украина… Возникает вопрос – хорошо, вы соберете эти 500 миллиардов. Почему такая дырка взялась, где вы потратили такие деньги, куда вы их пустили, и что в результате получилось?», – заявил Кучеренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть