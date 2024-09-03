Зе-режим выжимает последние соки из народа под предлогом выплат военным

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На Украине будут серьезно подняты налоги, чтобы залатать дыру в бюджете в 500 миллиардов гривен, а происходить это будет под предлогом финансирования армии и выплаты зарплат военным.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил депутат от фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему эта дырка образовалась? Очень сложно сказать. Теперь будет основная спекуляция на чем: «Вооруженным силам Украины не хватает денег, армии нечем платить зарплату». Мало того, что армии помогают волонтеры, идет помощь всякая, поддержка, но армии не хватает денег, и поэтому мы все с вами своими налогами, по сути, скидываемся на армию. Причем это будет обложение как для физических лиц, так и для юридических – то есть все заплатят по полной программе. Ну вот такая риторика патриотическая, и она во время войны, как правило проходит, особенно в таком авторитарном государстве, каковым сегодня является Украина… Возникает вопрос – хорошо, вы соберете эти 500 миллиардов. Почему такая дырка взялась, где вы потратили такие деньги, куда вы их пустили, и что в результате получилось?», – заявил Кучеренко.