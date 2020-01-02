Зе-шоумены легко отдадут любого из своих соратников на растерзание националистам – Погребинский

02.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Находящаяся у власти президентская фракция «Слуга народа» не является сложившейся политической силой, члены которой готовы защищать друг друга.

Об этом свидетельствует недавняя драка в комитете аграрной и земельной политики, когда несколько представителей националистического ВО «Свобода» избили парламентария Андрея Богданца на глазах у его коллег по фракции.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы понимаем, что политическая партия, которая получила большинство в Верховной раде, на самом деле реальной политической силой не является. Они только-только, многие из них, попробовали себя в политике.

Мне, честно говоря, вспоминается недавний предновогодний сюжет, когда в Верховной раде на комитете, где рассматривался вопрос о прекращении моратория на продажу земли, случилась драка.

Некоторые свободовцы, которые сегодня уже не являются депутатами, они как-то попали на этот комитет и затеяли драку с одними из представителей «Слуги народа»…

Меня поражает вот что: довольно долго идет драка, в которой участвует пара человек из представителей «Свободы» из прошлого созыва парламента, и сидит большинство, десятки людей «Слуги народа» и наблюдают за этим процессом…

Ну, вашего человека бьют, по-моему, он и сейчас в больнице с сотрясением мозга, что вы смотрите?! Ну, трудно себе представить, чтобы политическая сила, которая ощущает свою общность, спокойно наблюдала и ждала, чем кончится драка или избиение своего члена.

Это вообще как?! Не очень можно рассчитывать, что эти ребята и девушки будут общим фронтом для того, чтобы обеспечить важные политические решения.

Придет пара человек, которые против этого, будут избивать одного, а они будут сидеть и смотреть дальше…», – недоумевает Погребинский.