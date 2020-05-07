07.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Украина
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Зе-шоумены уговаривают США ввести корабли в Черное море против России


Украина подстрекает НАТО и главного мирового гегемона – США к наращиванию присутствия кораблей альянса в Черном море с целью «сдерживания России».

Об этом в рамках видеоконференции с дипломатическими представителями стран НАТО заявил вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе – в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море», – говорится в сообщении украинского Кабмина.

Украинская пропаганда еще с марта 2014 года дарила обывателю надежду на скорое прибытие авианосцев США, которые окажут помощь Киеву в возвращении Крыма.

Однако последние события в мире показывают, что надежды на американцев тщетны, констатирует Вячеслав Азаров, экс-кандидат в мэры Одессы, где сейчас базируются остатки украинских ВМС.

«Пример потешного вторжения в Венесуэлу американской ЧВК, бойцов которой помогали вязать простые рыбаки, ясно показывает, насколько на самом деле Вашингтон готов переходить к военным действиям для захвата своих внешнеполитических целей.

Страх поражения перед президентскими выборами делает администрацию Трампа очень осторожной», – пишет Азаров в своем блоге.

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