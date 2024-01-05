Зе-советник призвал видеть в сокращении помощи США только позитив, а под конец завилял

Количество и подход к поставкам военной помощи Запада в новом году изменится, однако обязательно в лучшую для Киева сторону.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк прокомментировал слова спикера Госдепа Мэттью Миллера о том, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется, но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов. Также спикер сказал, что задача американцев теперь – помочь Киеву построить собственную военно-промышленную базу.

«Все, особенно европейские страны, осознают, что, если война не закончится справедливым финалом, то нужно будет намного больше инвестиций в оборонные технологии в каждой из этих стран. То есть, сегодня вы инвестируете непосредственно в Украину, а завтра будете инвестировать в десятки раз больше евро или долларов в свои военные программы. Это сугубо математика, экономика, это даже не про готовность или неготовность защищаться от агрессивной РФ», – сказал Зе-советник.

Что касается масштаба поддержки, здесь он попытался объяснить, что это зависит от уровня, на который вышла война, и какие средства использует РФ.

«Например, если сегодня понятно, что системы ПРО достаточно эффективны, те же «Пэтириот», это означает, что ещё немного достроить эту систему и закрыть небо над Украиной. Это же не то, что было в начале прошлого года, когда практически не было мощной системы ракетной обороны, за год она построена. Это означает, что сюда нужно будет меньше инвестиций, которые можно перенаправить в другие направления, которые нужны ситуативно», – разглагольствовал Подоляк.

Также он с воодушевлением прокомментировал звучащие на Западе обещания построить военные заводы на Украине вместо поставок припасов из стран НАТО.

«Это вообще правильный подход, стратегический – проинвестировать вместе с партнёрами наши военные производства, имеются в виду те, которые перспективные для такого типа войны. Это дроны, это РЭБы, это дальнобойные ракеты, противоминные тралы, в том числе с передачей лицензии, чтобы можно было ремонтировать определённые компоненты на своей территории. Мне кажется, эта позиция США чётко фиксирует: Украина – крайне перспективный союзник, Украина имеет право на оборону в полном объёме, Украина умеет проводить правильные оборонные и наступательные операции, и Украине нужно существенно наращивать собственное военное производство, с учётом того, что Россия никуда не исчезнет после войны. И ключевой момент: Украина имеет возможности и имеет необходимость выиграть эту войну, а для этого нужно обеспечение и производство», – сказал советник Ермака.

Правда, дальше он начал вилять – уже не факт, что эти мощности будут находиться на Украине.

«О чём говорят наши американские партнёры: они вместе с партнёрами и вместе с украинским государством готовы инвестировать в производство дальнобойного оружия на территории Украины. Ну, или нет разницы, где. Давайте не будем фиксироваться. Где угодно, чтобы Украина имела в достаточном количестве свои средства эффективного ведения боевых действий», – заявил Подоляк.