Зе-спикер опять проигнорировал важный пункт Минских соглашений

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не планирует согласовывать закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР. Это следует из заявления спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Член президентской партии «Слуга народа», бывший политтехнолог Разумков в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил, что Украина не будет продлевать действие уже существующего, принятого еще при прошлом президенте Петре Порошенко закона, а планирует написать новый. Но согласовывать его с республиками, как это положено по «Минским договоренностям», Киев не намерен.

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«Снова его продолжать будет не достаточно эффективно и неправильно, потому позиция и президента была, и я думаю, что это правильная позиция по отношению к обществу, к Верховной Раде, что когда появится возможность создать этот законопроект, то он будет инициирован президентом государства, в первую очередь, потому что он занимается этим направлением…

Я уверен, что рамочные позиции будут предоставлены президентом страны, но они будут предложены как Верховной Раде, и, что наиболее важно, к нему будут привлечено украинское общество. Потому что принимать такие важные ключевые законопроекты без мнения общественности, без мнения граждан этой страны будет неправильно, некорректно и нелогично», – заявил Разумков.

Про учет мнения жителей ЛДНР украинский спикер не упомянул.