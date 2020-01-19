Зе-спикер промямлил объяснения, почему банда Порошенко не за решеткой

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В прошлом году «Зе-команда» никак не могла приступить обещанным народу «посадкам» коррупционеров, так как не хватало времени для изменения законодательства и кадровых перестановок в государстве.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы тогда говорили, что все должно быть по закону. Невозможно было это сделать на протяжении прошлого года и привлечь виновных к ответственности. Мне некомфортно отвечать на такие вопросы.

Необходимо было провести изменения в законодательстве, сделать кадровые перестановки. Я надеюсь, что мы увидим результативную работу правоохранителей», – сказал Разумков.

Он также прокомментировал претензии граждан по поводу того, что уже при Владимире Зеленском многие чиновники получают баснословные зарплаты.

«Ну не может чиновник прожить на тысячу гривен. В Европе, если посмотреть, то там не заоблачные зарплаты, но там есть социальный пакет, в отличие от украинских граждан, которые находятся на государственной службе.

Коррупционера не сдержит, даже если вы ему будете платить миллион долларов каждый месяц. Если он сможет украсть еще тысячу гривен, он будет пытаться её украсть. Для этого должны работать правоохранительные органы, которые будут жестоко наказывать за любые правонарушения законодательства», – добавил Дмитрий Разумков.