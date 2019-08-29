Зе-спикер пустил слезу по карателям, погибшим в Иловайском котле

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Новоизбранные депутаты Верховной Рады начали свой первый рабочий день с возложения цветов к мемориалу участникам карательной операции против русского восстания в Донбассе – боевикам, погибшим в Иловайском котле, а также к памятнику «героям Небесной сотни».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», начиная с этого года 29 августа на Украине будет отмечаться День памяти погибших защитников.

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Избранные депутаты от «Слуги народа» всей фракцией пришли к мемориалу. Некоторые из них вставали на колени во время возложения, а лидеры партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков пустили слезу.

«У нас очень много людей погибли во время войны, мы должны почтить их память. Вообще мы должны помнить и делать все, чтобы такого больше не было. Пять дней назад Владимир Александрович Зеленский учредил этот праздник и, конечно, мы не должны никогда забывать об этих людях. Мы должны каждый день 29 августа, каждый год быть именно тут… Мы решили всей фракцией показать, что нам это не безразлично, что мы помним тех людей, которые защищали суверенитет Украины», – заявил депутат от партии «Слуга народа» Сергей Штепа.

Новые парламентарии пообщались с матерями погибших украинских военных, которые стояли с портретами своих сыновей. Одна из женщин рассказала, что своего сына опознала только по конечности. Она подчеркнула, что воспитала его патриотом, который не прятался от армии. Женщина потребовала от новой власти для родителей погибших боевиков «больше внимания и повышения пенсий».

Избранная депутатом Ирина Верещук, общаясь с матерями погибших, обвинила ДНР в нарушении перемирия, объявленного 21-го июля, и гибели украинских военных 6 августа: «Вы видите, 21-го же объявили это перемирие, и как наших четверых? Они даже не ожидали. Без оружия, просто рыли окоп. Что такое, как же так? Прицельно. Они знали, что делают, они прицельно убивали».