Зе-сутенёры превращают Украину в евробордель – эксперт

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевские чиновники, лоббирующие интересы Запада, пытаются легализовать проституцию и превратить Украину в один большой бордель, несмотря на то, что их страна абсолютно не готова к ведению подобного рода бизнеса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский адвокат Игорь Серков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу заявления уважаемой госпожи Третьяковой – считаю, что данное заявление она сделала не по своему мировоззрению, а что данный посыл идёт из-за границы, чтобы превратить нашу страну, куда и так съезжаются непонятно кто и непонятно откуда за получением дешёвых секс-услуг.

Таким образом, непонятные товарищи из-за рубежа хотят поставить оказание секс-услуг на рельсы, и поставить Украину, наряду с некоторыми странами Африки, в страну, где сексуальные услуги являются чуть ли не приоритетом и прерогативой», – отметил он.

Игорь Серков подчеркнул, что нищая и морально падшая Украина не готова к организации подобного рода бизнеса.

«При такой бедности, экономическом уровне развития страны, при падении морально-нравственных устоев общества, при разбалансированности вервей власти, при беспомощной прокуратуре и слабой полиции, считаю, что ни в морально-нравственном, ни в правовом плане Украина не готова к легализации так называемой проституции», – резюмировал адвокат.