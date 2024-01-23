Зе-указ об «исторических территориях» несёт опасность Кубани и отвлекает от другого важного решения

Указ Зеленского об «исторических территориях» проживания этнических украинцев развязывает Киеву руки для диверсионной деятельности в Курске, Белгороде, Ростове и на Кубани.

С таким предостережением в эфире «Первого севастопольского» выступил член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не склонен юмористически относиться. Все понимают, с каким врагом мы имеем дело. Наши президентские выборы определяют, минимум, на 6 лет вперёд курс движения нашей страны. У нас многие аналитики гадают, что такое придумает Запад, чтобы нагадить. Это – одно из мероприятий в этой цепочке. Потому что указом Зеленского они для себя зафиксировали на законодательном уровне, зафиксировали эту ахинею, а дальше, безусловно, будет усиление. Не только диверсионные работы Украины, что мы уже видим в самих террористических проявлениях, но будет и усиление дезинформационной деятельности, обилие фейков. Они их кратно в увеличенном количестве будут распространять как раз в приграничных регионах страны, в надежде, что не все там, на местах отдают себе отчёт в происходящем. Следует понимать, что весь 2024 год – до выборов президента, до инаугурации, изменения в правительстве, осенние выборы губернаторов, – задача вокруг этих кампаний и вокруг этих событий максимально нагнетать негатив», – убежден Малькевич.

Он добавил, что теперь Киев будет совершать диверсии на территории приграничных областей РФ под лозунгом «возвращаем исторические земли».

«Часть мероприятий рассчитана на западную публику. Там память, как у рыбки – людям сегодня говорят одно, завтра другое, и это им предлагают всё воспринимать как данность. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то дико, но будет какой-нибудь комментатор, седовласый профессор, который расскажет: «наконец-то приняли закон, который восстанавливает историческую справедливость – Воронеж, Белгород, Курск, Ростов, Кубань признаются традиционно украинскими территориями». Кто будет вникать? Джон, живущий в США? Или индусы, пакистанцы, населяющие Великобританию? Или мигранты в разных странах Европы? Ну, вот им сказали, что восстановлена справедливость. А дальше это развязывает руки для любых террористических действий, потому что миру будут рассказывать – смотрите, Украина возвращает украденные ужасным Сталиным и коварным Путиным, и прочими руководителями нашей страны», – подчеркнул эксперт.

По его словам, мало того, что ничего не помешает реализовать этот сценарий, так он еще и является зеркальным ответом на громогласные заявления с телевизионных трибун о скором взятии Киева и наших танках на польской границе.

«Мы видим, что у них там много ходов вперёд записано. И, безусловно, я не могу не кинуть камень в бесконечных экспертов в разных наших больших телевизионных программах. Сейчас с этим поспокойней стало, но мы же с вами видели, и до сих пор встречаются разные деятели, которые выходят к телевизионному микрофону, говорят: мы завтра пойдём на Киев, послезавтра мы должны завершить СВО на польской границе, мы вернём-то, мы сделаем это. Ну, так и получается, что нам взяли и отзеркалили всю риторику людей, которые рассуждают о ходе специальной военной операции из телевизионных студий в Москве», – пояснил Малькевич.

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, в свою очередь, обратил внимание на то, что указ об «исторических украинских территориях» появился одновременно с другим решением властей в Киеве, легализующим для украинцев получение второго гражданства (кроме российского).

«Инициатива чисто лоббистская: много влиятельных людей Украины в настоящее время уехали в другие государства, я думаю, по большей части в Израиль. И сейчас принципиально важно для них, чтобы сохранить права на собственность и оформить второе гражданство, чтобы не потерять свои активы на территории Украины. Они, условно говоря, пролоббировали эту историю, а мастер разговорного жанра президент Украины провёл это в своём стиле – давайте похохочем над тем, что мы хотим у русских забрать территории, ха-ха-ха. Мы все обсуждаем эту тему, а реально речь идёт о том, чтобы иностранцы получили возможность сохранить или приобрести украинские активы, в том числе можно быть просто гражданином мира и получить украинское гражданство, чтобы иметь право на активы. Я не думаю, что эти ребята, по крайней мере, те, которые поставили Зеленского, такие уж прямо хохотунчики. Я думаю, что речь идёт о подготовке к «сливу» и разделению политической системы и юридической. На всякий случай. Ситуация на фронте непонятная, а у нас будут права на землю», – заключил Тихонов.