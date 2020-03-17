Зе-власть бросила соотечественников в других странах на произвол судьбы

17.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Власти Украины закрыли границы, оставив сограждан в беде, один на один с взлетевшими ценами на билеты и без возможности связаться с дипломатическими работниками.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В связи с эпидемией коронавируса Киев закрыл въезд и прекратил международное авиасообщение, в результате чего только по официальным данным из Европы не могут вернуться почти две тысячи украинцев. Они застряли, зачастую на границах, в Польше, Словакии, Франции, Испании, Португалии и других странах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также испытывают трудности с возвращением десятки тысяч граждан Украины по всему миру – на Бали, в Шри-Ланке, Бразилии, Чили и ряде других государств. Так, например, из-за того, что украинские туристические операторы отменили билеты на обратные рейсы, из Египта не могут вернуться 60 тысяч украинцев.

Кулеба добавил, что власти делают все необходимое для возвращения сограждан, однако сами заложники ситуации в социальных сетях жалуются на то, что не могут связаться с дипломатическими работниками, на спекулятивно выросшие цены, а также на призывы представителей власти – искать выход из ситуации самостоятельно», – рассказал Муратов.

При этом он отметил, что вряд ли стоило ожидать другого от президента Зеленского и его команды.

«Постмайданная шайка никогда не отличалась гуманизмом по отношению к тем, кого называла соотечественниками. Достаточно привести примеры прекращения водоснабжения Крыма, что едва не спровоцировало экологическую и гуманитарную катастрофу, или вооруженной попытки поставить на колени жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Уродливый фашистский режим лишь прикрывается маской европейских ценностей, в действительности продолжая совершать преступления против человечности, на фоне которых пренебрежительное отношение к соотечественникам, оставленным в беде в условиях всемирной эпидемии, уже не вызывает широкого возмущения народа», – добавил общественник.

«Зеленский заявляет о необходимости непопулярных мер в условиях чрезвычайной ситуации, однако вряд ли кто поспорит, что вся политика украинской власти последних лет была чем-то иным. Единственное, что теперь у узурпаторов, наживающихся на жителях Украины, появился предлог быстрее реализовать планы по окончательной колонизации страны», – подытожил Алексей Муратов.