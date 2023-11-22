Зе-власть фатально ошиблась, убаюкав Запад обещаниями скорой победы – генерал Кривонос

Украинская власть убаюкала население и западных партнеров обещаниями скорой победы настолько, что уже никто не хочет поддерживать ее и объединяться вокруг этой победы.

Об этом в эфире интернет-канала NewsRoom заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, из-за этого поддержка Украины идет насмарку.

«Нет рупора проблемы и, конечно, уже все устали, они же воспринимают конфликт – ну, конфликт и конфликт, никаких массовых убийств нет, нет уничтоженных городов и сел. Никто же этого не показывает из украинских каналов. Вот это профессионализм. Зато у нас телемарафон очень круто вешает зеленую лапшу собственному народу и рассказывает, что у нас все прекрасно. Понимаете, они еще москальские акценты не убрали и вешают нам лапшу. Это – самая большая проблема. Когда военные уже, понимая, что система не меняется, а еще и ухудшается, что того объединения, которое было в первые, весной прошлого года, оно уже идет насмарку, когда власть в прошлом году убаюкала в теплой ванной, рассказывая, что мы уже дойдем до Херсона, а дальше – в Крыму будем пить кофе в Ялте. Может, кто-то и будет, но когда и как – это вопрос другой», – заключил Кривонос.