Зе-власть фатально ошиблась, убаюкав Запад обещаниями скорой победы – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 513
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Украинская власть убаюкала население и западных партнеров обещаниями скорой победы настолько, что уже никто не хочет поддерживать ее и объединяться вокруг этой победы.

Об этом в эфире интернет-канала NewsRoom заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть убаюкала население и западных партнеров обещаниями скорой победы настолько, что уже никто...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Кривоноса, из-за этого поддержка Украины идет насмарку.

«Нет рупора проблемы и, конечно, уже все устали, они же воспринимают конфликт – ну, конфликт и конфликт, никаких массовых убийств нет, нет уничтоженных городов и сел. Никто же этого не показывает из украинских каналов. Вот это профессионализм. Зато у нас телемарафон очень круто вешает зеленую лапшу собственному народу и рассказывает, что у нас все прекрасно. Понимаете, они еще москальские акценты не убрали и вешают нам лапшу. Это – самая большая проблема.

Когда военные уже, понимая, что система не меняется, а еще и ухудшается, что того объединения, которое было в первые, весной прошлого года, оно уже идет насмарку, когда власть в прошлом году убаюкала в теплой ванной, рассказывая, что мы уже дойдем до Херсона, а дальше – в Крыму будем пить кофе в Ялте. Может, кто-то и будет, но когда и как – это вопрос другой», – заключил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть