Зе-власть готовит новое массовое убийство украинцев к 2025 году – Тука

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Поскольку украинская армия больше не имеет сил и средств для нового наступления, ей необходимо сосредоточиться на обороне и проведении мобилизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается военной компоненты – я согласен с одним британским генералом, который сказал, что в этом году Украина будет должна находиться в состоянии активной обороны, и накапливать резервы для нанесения мощного удара. Надо честно признать провал контрнаступления, сделать вывод, сделать запас оружия и техники. И в 2025 году уже можно ожидать какие-то конкретные наступательные действия. В 2024 году Украина будет находиться в состоянии активной обороны», – сказал Тука.

Тем не менее, он подчеркнул, что для этого власти придётся усиливать мобилизацию, что является крайне непопулярной мерой среди украинского населения.

«Понятное дело, во время этой работы будут падать рейтинги власти. Именно потому власть и вмешивается, перебрасывая ответственность то на военных, то на Кабинет министров. Не хочется нашим начальникам портить свои рейтинги. Тем более подавляющее большинство тех, кого можно назвать уклонистами – это те, кто в своё время отдавал голоса за президента и его команду», – добавил бывший замминистра.