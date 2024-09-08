Зе-власть не в состоянии придумать ничего кроме насилия! – стенания политолога-русофоба

Объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов на Донбассе украинский политолог Юрий Романенко вдруг возмутился, что режим Зеленского инициирует принуждение к возврату из-за границы бежавших на Запад украинцев – дабы ликвидировать дефицит «пушечного мяса» в ВСУ.

«Когда наш правящий класс вдруг начал понимать, что население разбежалось и может еще больше разбежаться, то вместо того, чтобы создавать условия, они постоянно изобретают какие-то министерства, ведомства для того, чтобы заниматься возвратом этих людей», – стенает Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В современном мире, более бредового инструмента и более бредовой идеи в принципе сложно придумать. Но этот бред является кристаллизованной формой той мыследеятельности в головах наших элит, которые смотрят на проблему технологически. Люди разбежались, значит надо поговорить с ЕС, чтобы они начали возвращать украинских мужиков. А там, глядишь, и семьи за ними подтянутся, если насильственно сюда перетащить, или создать условия невыносимые, как это было в Литве, когда наше министерство образования обращалось по поводу того, чтобы не давать украинцам бесплатно учиться в литовских вузах», – добавил укро-политолог.

«И вот это отношение к людям как ресурсу, которым просто в прямом смысле этого слова можно распоряжаться, создавать соответствующую нормативную базу, это и есть отражение того этического кризиса, который современную Украину привел вот в это вот жалкое состояние. И не преодолев которой, она из этого жалкого состояния не выберется», – сокрушался русофоб.