Зе-власть ни за что не согласится на заморозку – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
12.07.2024 17:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство будет всеми силами препятствовать прекращению войны, потому что только наличие внешнего врага позволяет Владимиру Зеленскому и его команде удерживаться у власти.

Об этом в эфире видеоблога киевского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство будет всеми силами препятствовать прекращению войны, потому что только наличие внешнего врага...

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«На заморозку идти никто не хочет. Это ж – очевидные вещи. Если ты делаешь заморозку – всё, больше людей не раздражает фактор внешней угрозы, оккупации, войны, ракет и так далее. То чем люди начинают интересоваться?..

Если бы они интересовались футболом, а не тем, что им пожрать, когда им свет включат, где им работать, как заплатить тарифы, кто спионерил всё вокруг и так далее», – подчеркнул политолог.

«Если бы вместо этого интересовались футболом – я думаю, давно бы заморозили эту войну. Но эти ж черти не хотят футболом интересоваться. Они ждут, когда закончится война, чтобы пойти эти дурацкие вопросы задавать», – отметил Чаплыга.

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