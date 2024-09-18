Зе-власть остервенело ворует, не оставляя ничего ни военным, ни детям – нардеп

Практически все собранные украинской властью деньги идут на содержание собственной охраны и обеспечение новых воровских схем.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя сказать, что у нас работают на государство те поступления, которые собираются. Всё происходит совершенно наоборот. У нас сегодня собранные средства идут на силовиков, которые защищают эту власть от того, чтобы им не задавали вопросы. А вопросов там очень много. Целые машины с кэшем, которые каждую неделю обнаруживают, находят взяточников. Но почему мы не видим разоблачений на самом высоком уровне? На себя любимых, на администрации разнообразных министерств, и все остальное средства есть. На Национальный телемарафон, чтобы на нем врать людям, чтобы рассказывать очередную глупость и создавать виртуальную реальность, на это деньги есть», – сказал Гончаренко.

«На что же денег нет? Денег нет на наших военных, потому что – то, что забрали ту тридцатку, не вернули. Оно просто игнорируется. На что дальше нет денег? В стране демографическая катастрофа. У нас в 1990 году родился 1 миллион детей, в прошлом году – 170 тысяч. Вы слышите, скоро не будет кого представлять в этом зале. 170 тысяч родилось детей в прошлом году после миллиона в 1990 году. В этом году не будет даже 170 тысяч. И что мы с этим делаем? Мы помогаем семьям? Мы помогаем детям? Нет. 860 гривен на ребенка в месяц уже более 10 лет!», – добавил порошенковец.