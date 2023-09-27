Зе-власть отберёт квартиры и имущество у тех, кто выехал из Украины – киевский философ

Анатолий Лапин.  
27.09.2023 22:30
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Недвижимость, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Украинская власть может национализировать квартиры и активы тех граждан, которые сбежали из страны с началом СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть может национализировать квартиры и активы тех граждан, которые сбежали из страны с...

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По мнению Дацюка, эти активы и недвижимость могут быть переданы тем, кто остается жить в стране.

«Рано или поздно нам придется идти на непопулярные решения. Среди непопулярных решений, которое будет иметь широкий резонанс, но в какой-то момент мы будем думать, принимать ли его. Люди, которые уехали, оставили тут активы и квартиры, государство рано или поздно додумается до того, чтобы поставить вопрос ребром – или вы возвращаетесь и живете в своих квартирах, используете свои активы, или ваши активы и квартиры национализируются и передаются тем, кто тут хочет жить.

Это непопулярное решение, оно не хорошее со всех сторон, это социально очень раздражительное, но если так дальше пойдет, то мы будем думать, принимать ли такое решение», – заявил Дацюк.

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