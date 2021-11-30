Зе-власть планирует повысить штрафы для мелкого бизнеса в 15 раз

30.11.2021  00:09 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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беспредел, бизнес, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Украинские власти планируют ужесточить требования к налоговой и аудиторской отчетности, предоставляемой предпринимателями.

За нарушения их ждут штрафы, размер которых существенно увеличат. В отдельных случаях – более чем в пятнадцать раз.

Украинские власти планируют ужесточить требования к налоговой и аудиторской отчетности, предоставляемой предпринимателями. За нарушения...

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Законопроект, в котором предусмотрены новые штрафы, уже рассмотрел и одобрил Кабмин.

Планируется, что вскоре его направят в Верховную Раду.

В настоящее время в стране действует более «мягкое» налоговое законодательство. За непредоставление аудиторской отчетности предпринимателей штрафуют на сумму от 85 до 255 гривен. Однако, если новый закон примут, штрафы вырастут в разы. Так, за первое нарушение придется заплатить от 1700 до 2550 гривен. Если в течение года будет допущено повторное, сумма штрафа увеличится и составит от 2550 до 4250 гривен.

Увеличится и круг хозяйствующих субъектов, которые привлекут к ответственности. Речь уже идет не просто об отдельных ФОПах, но и об организациях, предприятиях и учреждениях.

Штрафовать будут не только за нарушение порядка ведения налогового учета или его отсутствие, но и за нарушение правил подачи налоговой отчетности.

«Заработать» штраф можно будет за непредставление или несвоевременную подачу следующих бумаг:
– НДС-деклараций;
– «прибыльных» деклараций;
– декларации плательщика единого налога (группа не имеет значения);
– декларации ФЛП (если речь идет об ОСН), где раскрываются сведения об имущественном положении и доходах.

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