Зе-власть плевать хотела на тарифные майданы – украинский политолог

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на развязанный Киевом «тарифный геноцид» против украинцев, власти не боятся связанных с этим акций протеста, в отличие от возможных майданов, которые могут устроить националисты, недовольные той или иной «зрадой» по Донбассу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для украинской власти социальные протесты всегда были меньшим злом, чем протесты, помним, начиная с «Украины без Кучмы». В социальных протестах нет руководящей и направляющей силы, ну, такой бунт локальный, а с локальными – разбираться легче. Вывести массово – почему-то никто, ни одна политическая сила, даже те, кто обвиняют Зеленского в «зраде», они темы тарифов даже не касаются. А фактически мы имеем дело с тарифным геноцидом. Поскольку, когда люди должны отдавать 90% своей пенсии за коммунальные услуги то, что это?» – отметил политолог. «Риски есть, но мне кажется, что такого майдана за «зраду», за Донбасс – в Киеве боятся больше, чем за тарифы», – добавил Золотарёв.