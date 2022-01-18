Зе-власть превращает гривну в фантик, а страну в развалины

Новости Украины

Пока Америка и Великобритания ведут активную подготовку к войне украинских граждан против русских, Украина продолжает уверенный курс к обнищанию.

Иными словами, Запад добивает остатки того, что называется украинской экономикой.

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Обэтом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

На фоне непрекращающихся сообщений иностранных «партнёров» о «вторжении России» на Украину, из этого государства происходит массовое бегство инвесторов. За этим последовал обвал гривны, ведь иностранцы в панике выводят деньги из страны. Сейчас происходит фактически распродажа гривны и закупка доллара и евро. Украинская нацвалюта пробила порог в 28 грн. за доллар, и, вероятнее всего, вскоре побьёт новый антирекорд и будет стоить 30 грн. за 1 у.е.

Интересно вспомнить, как восемь лет назад при «плохом Януковиче» доллар стоил 8 грн. Но тогда хунта настроила население на необходимость перемен. Только эти перемены ничего хорошего для простых людей не принесли.

Зе-власть, играя в поддавки с Западом, понимает, что превращает гривну в обычный фантик, но ничего предпринять не может. Потому что на всех украинских чиновников западные «партнёры» имеют компромат, который будет стоить «слугам» в прямом смысле слова – головы, а также всех активов, находящихся за границей.

Но на Украине с каждым днём денег становится всё меньше. На новые западные кредиты украинской стороне рассчитывать не приходится – единственная «помощь» американо-британского содружества выражается в продаже в кредит устаревшей военной техники и оружия, а также – в отправке в «незалежную» натовских военных инструкторов для обучения боевиков ВФУ.

Говоря о нагнетании темы войны, то Запад, несмотря на призывы России к диалогу, готовит Украину к боевым действиям. Британия четырмя военно-транспортными самолётами C-17 доставила в «незалежную» противотанковые системы. Причём, огибая территорию ФРГ, которая не дала добро на использование своего неба для доставки военного груза в «мирную» Украину. Германия ещё помнит о Минских соглашениях, о необходимости выполнения которых в официальном Киеве давно забыли.

Кроме того, из Великобритании на Украину прилетел стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint. Британская «железная птица-разведчик» будет летать вдоль границы с Крымом и линии разграничения в Донбассе. По сути, это – переход Запада за «красные линии», которые очертила Россия, и очередное свидетельство западной военной интервенции в «незалежную».

Экономический кризис на Украине усугубляется, в воздухе запахло порохом (как в прямом, так и в переносном смысле), но зато официальный Киев продолжает плясать под дудку Запада, разрушая «незалежную». Уместно процитировать Владимира Жириновского, который призвал россиян покупать рубли, предрекая доллару и евро крах. Мне кажется, этот призыв не менее актуален для украинцев, с которыми «американец» за последние восемь лет сыграл злую шутку.