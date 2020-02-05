Зе-власть приговорила украинских граждан к тотальной безработице и разгулу криминала – эксперт

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

С закрытием украинских заводов и шахт количество безработных в стране будет расти, а созданием новых рабочих мест никто не занимается.

Об этом в своём интервью Ukrlife.TV заявил экономический советник, антикризисный менеджер Михаил Гагаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заводы у нас не строятся, у нас не создаются рабочие места. Количество безработных будет сейчас расти – с галопирующей инфляцией.

Потому что предприятия закрываются, шахты закрываются. А в этом регионе ничего нет, кроме шахт.

И сразу идет рост криминогенной ситуации и так далее. То есть, никто не занимается занятостью населения, созданием инфраструктурных проектов, созданием рабочих мест – созданием, открытием предприятий.

Сейчас скажут – нет инвестиций, чтобы строить заводы. Конечно нет инвестиций строить заводы, потому что у нас инвестор, приходя в тот или иной регион, сталкивается с тем, что нужно преодолеть кучу проблем», – констатировал эксперт.