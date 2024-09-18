Зе-власть прикрывает русофобией масштабную коррупцию на торговле с РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство пытается скрыть факт транзита российской нефти и газа, потому что получаемые за это деньги идут в карманы коррупционеров в обход бюджета.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«С одной стороны, выступают представители Азербайджана и говорят о том, что украинское правительство обратилось к ним о транзите российской нефти и газа. А украинское правительство говорит, что мы не будем проводить транзит. Вернее, не так: мы дадим возможность всем на этом зарабатывать, кроме украинского бюджета. Вы либо крестик снимите, либо исподнее наденьте. Потому что вы, если торгуете, то сделайте так, чтобы это было наполнение в государственный бюджет, а если нет, то не финансируйте государство-террориста», – жаловался депутат.

«Давайте исходить из того, что из этой нефти и газа, которую якобы продают, и в России происходит наполнение российского бюджета, государства, которое с нами воюет. Из этого бюджета идут расходы на обеспечение российской армии, которая убивает наших гражданских, убивает женщин, убивает детей, уничтожает нашу территорию и уничтожает наших военных», – пиарился между делом Разумков.