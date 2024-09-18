Зе-власть прикрывает русофобией масштабную коррупцию на торговле с РФ

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 22:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Торговля, Украина


Украинское руководство пытается скрыть факт транзита российской нефти и газа, потому что получаемые за это деньги идут в карманы коррупционеров в обход бюджета.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство пытается скрыть факт транзита российской нефти и газа, потому что получаемые за...

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«С одной стороны, выступают представители Азербайджана и говорят о том, что украинское правительство обратилось к ним о транзите российской нефти и газа. А украинское правительство говорит, что мы не будем проводить транзит. Вернее, не так: мы дадим возможность всем на этом зарабатывать, кроме украинского бюджета.

Вы либо крестик снимите, либо исподнее наденьте. Потому что вы, если торгуете, то сделайте так, чтобы это было наполнение в государственный бюджет, а если нет, то не финансируйте государство-террориста», – жаловался депутат.

«Давайте исходить из того, что из этой нефти и газа, которую якобы продают, и в России происходит наполнение российского бюджета, государства, которое с нами воюет. Из этого бюджета идут расходы на обеспечение российской армии, которая убивает наших гражданских, убивает женщин, убивает детей, уничтожает нашу территорию и уничтожает наших военных», – пиарился между делом Разумков.

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