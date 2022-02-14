Зе-власть продаёт украинцам газ по цене вдвое выше реальной

14.02.2022  23:59 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цены, Экономика коллапса
Новости Украины

Цена, по которой продается газ на Украине и которая привязана к котировкам импортного газа, не является рыночной, а если бы «Укргаздобыча» продавала свой газ на бирже, то цена ее газа для потребителя была бы 5-5,5 тыс грн. за тысячу кубометров. Это в два раза ниже, чем сейчас газ стоит для конечного потребителя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цена, по которой продается газ на Украине и которая привязана к котировкам импортного газа,...

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«Мы должны ориентироваться на те объемы, газа которые мы добываем в Украине. Мы добываем 12 млрд куб.м., это государственная компания, ее газа хватает на бытовых потребителей, бюджетников и теплокомунэнерго. Если тут говорить о рыночной цене, то она должна получаться очень просто – себестоимость добычи, налоги и наценка. Себестоимость – 1600 грн, налоги, рента – еще приблизительно 1600 грн, то есть 3200 грн. В принципе мы должны выходить на цену с транспортировкой 5-5,5 тыс грн», – отметил он.

«И продажа газа «Укргаздобычи» на бирже и покажет где-то такую цену. Если не будет никаких схем. Это должна быть закрытая биржа, там будет физически наш украинский газ. Европейские биржи торгуют в основном импортным газом.

Поэтому должна быть более дешевая цена, чем та которая есть сейчас у потребителя – 10 тыс грн», – заключил эксперт.

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