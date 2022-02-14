Зе-власть продаёт украинцам газ по цене вдвое выше реальной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Цена, по которой продается газ на Украине и которая привязана к котировкам импортного газа, не является рыночной, а если бы «Укргаздобыча» продавала свой газ на бирже, то цена ее газа для потребителя была бы 5-5,5 тыс грн. за тысячу кубометров. Это в два раза ниже, чем сейчас газ стоит для конечного потребителя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы должны ориентироваться на те объемы, газа которые мы добываем в Украине. Мы добываем 12 млрд куб.м., это государственная компания, ее газа хватает на бытовых потребителей, бюджетников и теплокомунэнерго. Если тут говорить о рыночной цене, то она должна получаться очень просто – себестоимость добычи, налоги и наценка. Себестоимость – 1600 грн, налоги, рента – еще приблизительно 1600 грн, то есть 3200 грн. В принципе мы должны выходить на цену с транспортировкой 5-5,5 тыс грн», – отметил он.

«И продажа газа «Укргаздобычи» на бирже и покажет где-то такую цену. Если не будет никаких схем. Это должна быть закрытая биржа, там будет физически наш украинский газ. Европейские биржи торгуют в основном импортным газом. Поэтому должна быть более дешевая цена, чем та которая есть сейчас у потребителя – 10 тыс грн», – заключил эксперт.