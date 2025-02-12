Зе-власть провалила поставки дронов в ВСУ

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Из-за неадекватной политики киевского руководства, украинская армия испытывает серьёзные проблемы с поставками дронов.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за неадекватной политики киевского руководства, украинская армия испытывает серьёзные проблемы с поставками дронов. Об...

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«Задание по дронам провалено полностью, но тут не только вина ВСУ, но и вина Ставки верховного командования. Такой неадекватной поставки дронов, как в 2024 году, не было ещё никогда, поскольку из-за того, что забрали деньги у местных бюджетов и таким образом лишили бригады своего финансирования.

И таким образом, лишили войска поставок на фронт основного вида разведывательных дронов типа Мавик и Аутел. Это имело очень тяжёлые последствия, привело к значительным потерям, и превосходству врага в дронах на многих участках фронта», – пожаловался Бутусов.

«Основные потери нам как раз наносят сбросы. И у нас основное средство поражения – также сбросы с разных типов дронов.

Поэтому этот провал в поставках дронов – это огромный провал украинского руководства – не только военного, но в первую очередь, политического. Сейчас возвращают деньги бригадам, но в куда меньшем объёме, чем выделялось раньше. Посмотрим, удастся ли обеспечить бригады дронами», – добавил он.

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