15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Коррупция, Наука, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зе-власть распродаёт научно-исследовательские институты как помещения под офисы


Пока во всём мире стремятся развивать науку, киевская власть распродаёт имущество украинских научно-исследовательских институтов за бесценок.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Фонд государственного имущества передали большинство научно-исследовательских институтов, с документами и всеми разработками, и продают как офисы с кусочком земли.

Скажите мне, пожалуйста, когда ВВП всех развитых стран базируется на интеллекте нации, как можно продавать научно-исследовательские институты как помещения?

Это не просто не поднимать науку, а даже у науки, которая сейчас находится в стагнации, забрать материальную базу, стоящую сотни миллиардов долларов. Сейчас её продадут за пару гривен, но потом мы просто не восстановим это, потому что у нас не будет денег на восстановление», – возмутилась она.


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