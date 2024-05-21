Зе-власть собралась выявить и наловить ещё сто тысяч молодых штурмовиков

ТЦК надеются, что благодаря упрощённой системе регистрации и жёстким репрессивным мерам им удастся набрать среди молодёжи сто тысяч штурмовиков.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Дело в том, что главное, чтобы человек проявился. У нас огромная масса людей, которые свои воинские документы не актуализировали лет по двадцать. А вот даже человек, который электронно проявится, он обновит свои данные, он появится, его увидит ТЦК.

То есть ТЦК надеются на этих подснежников. Они надеются на то, что через упрощённые механизмы обновления, так же как в «Дие», на горизонте у ТЦК появится много людей, документов которых в ТЦК по большому счету уже нет. Они потеряны, плохо велись, не передавались и все остальное», – отметил политолог.