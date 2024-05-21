Зе-власть собралась выявить и наловить ещё сто тысяч молодых штурмовиков

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 16:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


ТЦК надеются, что благодаря упрощённой системе регистрации и жёстким репрессивным мерам им удастся набрать среди молодёжи сто тысяч штурмовиков.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ТЦК надеются, что благодаря упрощённой системе регистрации и жёстким репрессивным мерам им удастся набрать...

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«Дело в том, что главное, чтобы человек проявился. У нас огромная масса людей, которые свои воинские документы не актуализировали лет по двадцать. А вот даже человек, который электронно проявится, он обновит свои данные, он появится, его увидит ТЦК.

То есть ТЦК надеются на этих подснежников. Они надеются на то, что через упрощённые механизмы обновления, так же как в «Дие», на горизонте у ТЦК появится много людей, документов которых в ТЦК по большому счету уже нет. Они потеряны, плохо велись, не передавались и все остальное», – отметил политолог.

«И, конечно, главная цель этой мобилизации – это молодые люди 25-27 лет, которые раньше не подлежали мобилизации. Вот их собираются набрать – около 100 тысяч человек. Потому что главный дефицит кадров сегодня не в ПВО, не в артиллерии. Главный дефицит кадров сегодня в штурмовых подразделениях. А штурмовики из 40-летних, 50-летних выходят плохие. То есть вообще не выходят. И поэтому главная цель – молодёжь, главная цель, чтобы люди максимально проявили себя.

А параллельно будут закручивать гайки, потому что без этого QR-кода ты вряд ли сможешь получать социальные услуги и будешь постоянно жить в страхе», – подытожил он.

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