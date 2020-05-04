Зе-власть уклонилась от повторной экспертизы тел погибших в Одессе 2 мая

04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские силовики проигнорировали возможность проведения повторной судебно-медицинской экспертизы тел из Дома профсоюзов после событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом во время видеотрансляции в Facebook заявила Татьяна Герасимова, журналистка, координатор «группы 2 мая», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее вместе с Мониторинговой миссией ООН и тогдашним генеральным прокурором Луценко (Юрий Луценко – ред.) договаривались о проведении повторной экспертизы с привлечением зарубежных экспертов.

И даже в прошлогоднем отчете Мониторинговая миссия написала о том, что были выделены деньги на зарубежных экспертов, чтобы граждане ее приняли как наиболее объективную. И мы в самом начале существования нашей группы настаивали на привлечении зарубежных экспертов», – заявила Герасимова.

По ее словам, украинские правоохранительные органы показали свое лицо и просто это все проигнорировали.

«Повторная экспертиза тел из дома профсоюзов так и не состоялась», – подчеркнула Герасимова.