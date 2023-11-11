Зе-власть украла у армии десятки «Леопардов» – Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы украденные украинским руководством средства пошли на укрепление армии, ВСУ могли бы купить на Западе десятки «Леопардов», а также огромное количество снарядов и БПЛА.

Об этом в эфире интернет-канала «Espresso» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Власть заливает в уши народу сладкую патоку, что уже завтра мы будем в Крыму пить кофе на ялтинской набережной. Но реальная ситуация такова, что самим себе мы можем врать, но реалии показывают, что, если страна не пример участия в войне в полном объёме, то толку не будет. Потому что армия – это квинтэссенция ситуации в стране. Если в стране есть проблемы, то эти проблемы потом отзеркаливаются в армии. И вместо того, чтобы решать проблемы, власть усиленно воровала и воровала.

Те скандал, которые теперь всплывают по предыдущему министру обороны, и те миллиарды долларов, которые всплыли в результате расследований, показывают, что под шумок власть вынесла более сорока миллиардов гривен. Это страшные суммы.

А если рассмотреть вопрос шире, и посмотреть, как использовались средства местных бюджетов, мы увидим, что большая прослойка руководителей разного уровня были не государственниками по своей сути, а временщики, которые пытаются под шумок заработать денег на любых процессах. И, к сожалению, власть абсолютно не отвечает за этих людей – ну как они могут преследовать тех, кто такие же, как они, и точно так же разворовывают нашу страну», – сказал Кривонос.

Он возмутился, что украденные средства могли бы сделать украинскую армию намного опасней.

«И если подсчитать, какие суммы были украдены, то можно прикинуть, сколько танков и ракет можно было закупить. Сложно даже представить. Украли более миллиарда долларов только по министерству обороны, а один немецкий «Леопард» стоит двенадцать миллионов. И какой мощной броневой стеной мы могли бы идти в наступление. Не говоря уже о том, какое количество снарядов мы могли бы высыпать на головы врага, сколько мощных БПЛА дальнего действия мы могли бы обрушить на предприятия врага, которые продолжают безнаказанно работать. Но пиарщки вместо этого рассказывают о не имеющих никакого значения десантах на Крым. Никакой нужды в этом нет», – подытожил генерал.