Зе-власть умыкнула деньги на пять миллионов ветеранов ВСУ

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Украинское руководство выделило из бюджета 14 миллиардов гривен на реабилитацию ветеранов, но они так и не дошли до цели.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат фракции «За будущее» Ирина Констанкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ожидаем 5 миллионов ветеранов, которые вернутся с войны, запомните эту цифру. Они вернутся в общины, вернутся к гражданской жизни. И тогда встанет вопрос: что мы все вместе, совместно сделали для того, чтобы это возвращение было комфортным и эффективным для восстановления Украины?», – сказала Констанкевич.

«Оказалось, что ветеранская политика как таковая в Украине отсутствует. По сегодняшний день нет осовремененного, модернизированного закона о ветеране, и, в частности, о статусе ветерана. Те 13 миллиардов гривен, которые мы с вами выделили в бюджете 24-го года, они так и не пошли к ветеранам. Представьте себе почти 14 миллиардов, но они не идут к ветерану. Обещанные помощники ветеранов так и не проведены постановлением Кабмина, и много-много других «завтрашних» проблем, о которых нам говорят ветераны», – добавила депутат.