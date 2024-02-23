Зе-власть установила поборы для богачей и вечное рабство для тыловиков
Украинское политическое руководство намерено ввести платную бронь от мобилизации, чтобы освободить самые богатые слои населения от необходимости умирать на войне.
Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Банковая строит страну неограниченных возможностей для ограниченного количества людей. Видимо, для команды в 5-6 человек, которые являются очень профессиональными.
К сожалению, я думаю, что сегодня их здесь нет, а хотелось бы услышать их мнение. Почему мы строим страну, в которой богатые будут иметь возможность оставаться дома и ходить по клубам, а бедные должны защищать государство? Это где у нас в Конституции написана такая справедливость, скажите мне, пожалуйста.
То есть бронь для богатых в 30 тысяч мы прописываем, а парни и девушки, которые находятся на фронте, попали в вечное рабство?» – сказал Разумков.
Он подчеркнул, что такие правила сильно раздражают военных, на которых такие правила не распространяются.
«Я знаю, многие из вас ездят по фронту, много общаются с нашими защитниками. И они говорят: «Смотрите, это же бесстыдство. Если такое предложение в 30 тысяч, давайте мы их заплатим, мы уже наработали и навоевались для того, чтобы отпустить себя домой, мы готовы заплатить».
Но для них это не распространяют, не дают им такую возможность, не дают вернуться к детям, не дают вернуться к семье и близким. Почему? Это о такой справедливости говорил президент, когда рассказывал, что закон о мобилизации будет «очень справедливым»? Справедливость для богатых и смерть для бедных?» – подытожил депутат.
Спасибо!
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