Зе-власть установила поборы для богачей и вечное рабство для тыловиков

Украинское политическое руководство намерено ввести платную бронь от мобилизации, чтобы освободить самые богатые слои населения от необходимости умирать на войне.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банковая строит страну неограниченных возможностей для ограниченного количества людей. Видимо, для команды в 5-6 человек, которые являются очень профессиональными.

К сожалению, я думаю, что сегодня их здесь нет, а хотелось бы услышать их мнение. Почему мы строим страну, в которой богатые будут иметь возможность оставаться дома и ходить по клубам, а бедные должны защищать государство? Это где у нас в Конституции написана такая справедливость, скажите мне, пожалуйста.

То есть бронь для богатых в 30 тысяч мы прописываем, а парни и девушки, которые находятся на фронте, попали в вечное рабство?» – сказал Разумков.