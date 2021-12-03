Зе-власть забыла о трёхмиллиардном долге России, но украинцам не простит ни копейки

Новости Украины

Жителям Украины в 2022 году не удастся ощутить на себе Зе-покращення. Потому что эти «покращення» отменяются. В государственном бюджете, принятом Радой, ожидается существенный дефицит – на уровне 189 млрд. гривен. Это – требование МВФ, на кредитную иглу которого «незалежная» всерьёз подсела. Единственный рост, который почувствуют жители «України – це Європи» – это рост цен в магазинах, а также поднятие тарифов в несколько этапов.

Такое мнение в своей колонке для «ПолитНавигатора» высказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Всё же «слуги» бросят украинцам обглоданную кость в виде повышения в течение грядущего года минимальной пенсии на сумму, не превышающую 150 гривен. Примерно настолько же поднимут минимальную зарплату и прожиточный минимум.

Куда не жалко «слугам» денег, так это на строительство дорог. Потому что Зе-дорожное строительство – это кладезь коррупции. На эти цели из бюджета выделят 19 млрд. гривен. Дороги (качество которых, отнюдь, не соответствует уровню их распиаренности) важнее людей. Думаю, к этой аксиоме Зе-власти украинское население привыкло.

Дополнительно власть имущие выделили 595 млн. гривен на выплату зарплат сотрудникам МВД. И это логично, ведь на фоне внутриукраинских протестов Зеленскому с МВД нужно дружить, ведь полицейские – это заградотряды офшорного преЗЕдента.

Опять постмайданные чиновники забыли о долге Украины перед Россией. Цена вопроса – 3 млрд. долларов. Это те деньги, которые «незалежная» задолжала РФ с 2013 года – Российская Федерация из Фонда национального благосостояния выкупила украинские еврооблигации. Но после госпереворота, в 2015 году, украинская хунта ввела мораторий на выплату долга по этим бондам, несмотря на решение МВФ, признавшего долг суверенным.

По этому делу в ноябре прошли слушания в Верховном суде Лондона, сейчас ожидается вынесение решения. И, если оно будет не в пользу Украины, то деньги придётся вернуть «стране-агрессору». Интересно, найдутся ли в «незалежной» казне лишние доллары для погашения долга?

Как все успели убедиться, долги постмайданная власть Украины раздавать не любит. Ну а «лишние» деньги в бюджете за уходящий 2021 год всё же оказались. Только остаток бюджетных денежных средств Зе-власть не пустит на помощь населению или на раздачу долгов. Этим деньгам нашли «более правильное» применение: депутаты решили «разбросать» их по своим помощникам.

Таким образом, месячный фонд оплаты труда всех помощников украинских нардепов установили на уровне 50-ти прожиточных минимумов (!) вместо ранее предусмотренных законодательством 25-ти. То есть, для «правых рук» народных избранников средства есть, а простым гражданам страны, по «незалежной» украинской традиции, достанется дырка от бублика. Хотя, нет. Кое-что украинцам подняли.

Например, тарифы на газ – в 5 раз! Согласно решению «Нафтогаза» теперь потребители будут платить за кубометр «голубого топлива» порядка 47 гривен. Для Украины это новый антирекорд. Власть продолжает набивать себе карманы, выписывая премии, а обнищавшему населению предъявляет счета. Как говорится, каждому своё, – путь в Европу – он такой, высокотарифный и коррупционный.

Год 2022-й для украинцев будет не только холодным, но в буквальном смысле, – голодным. Потому что уровень доходов украинских граждан в разы будет ниже ценника за жизнь, который им предъявят «слуги» народа. К тому же долг Украины перед Россией никто не отменял. И как бы Зе-хунта ни разгоняла фикцию о «российском вторжении», 3 млдрд. долларов вернуть РФ, скорее всего, придётся.